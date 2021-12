Le Châtelet-en-Brie : Nouveau complexe d'arts martiaux

Il est composé de deux salles de 225 m2chacune, l’une dédiée aux arts martiaux, (judo, taekwondo etc..) et l’autre aux sports à plat. Ce projet a pu aboutir grâce aux financements de la commune, ainsi que des subventions du Conseil général, du Conseil régional et d’une réserve parlementaire. Ce complexe bénéficie de technologies modernes en termes de chauffage électrique rayonnant et un renouvellement de l’air double flux. Les enfants des écoles de la commune et des collèges pourront profiter de ce nouvel espace en alternance avec toutes les sections sportives du Chatelet-en-Brie.