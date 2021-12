Le Château-Musée de Nemours rouvre ses portes

Le Château-Musée accueille de nouveau le public depuis le 3 juin, aux horaires et tarifs habituels. Avant de se déplacer, il est nécessaire de réserver la visite libre d'une heure aux créneaux proposés à 10h, 11h, 11h45, 14h, 15h, 16h et 17h (10 visiteurs maximum). Même chose pour les visites commentées, les jeudis et vendredis de 15h à 16h (5 visiteurs en intérieur et 10 en extérieur maximum). La réservation se fait par mail à chateau.musee@ville-nemours.fr, par téléphone au 01 64 28 27 42, sur place ou via les réseaux sociaux du musée.

Une fois sur place, le port du masque sera obligatoire pour les + de 11 ans, la distanciation d'au moins 1 mètre devra être respectée et du gel hydroalcoolique sera mis à disposition dès l'entrée. Le Château-Musée demandera également aux visiteurs de ne pas toucher le mobilier (barrières, panneaux, vitrines, socles, etc.). Par ailleurs, les espaces pédagogiques et tactiles du musée seront neutralisés. La visite d'immersion historique en réalité virtuelle est aussi suspendue. Enfin, afin d'éviter le croisement des visiteurs, la sortie se fera par une autre issue matérialisée. Les animations pédagogiques destinées aux enfants seront maintenues pour cinq enfants maximum autour du musée à l'extérieur, dans le respect des gestes barrières, le mercredi pendant les vacances scolaires d'été de 14h30 à 15h30.