Le château de Vaux-le-Vicomte mis en lumière

Cette année, le château se pare de milliers de décorations et lumières, plongeant le visiteur dans un univers magique... La fête et le faste seront à l'honneur pour ravir petits et grands : les cours, les communs, le château et le jardin à la française se transforment en un monde merveilleux où illuminations et animations offrent la promesse d'une parenthèse enchantée pour toute la famille. Un mapping vidéo (projection monumentale) sur la façade du château achèvera chacune de ces journées féeriques. Grâce à des images animées et une bande sonore adaptée, cette projection évoque et réinterprète de façon poétique et artistique, en cinq tableaux, les moments forts de l'histoire de Vaux-le-Vicomte.

Les sculptures, l'architecture et les détails du monument sont sublimés par des effets en 3D grâce à des illuminations innovantes sur une musique mêlant baroque, contemporain et bruitages divers. Plusieurs projections sont prévues chaque soir et débutent 45 minutes après le coucher du soleil (voir plus d'informations sur le site du château de Vaux-le-Vicomte).