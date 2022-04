Le château de Vaux-le-Vicomte lance sa saison

Cette nouvelle saison est dédiée aux artistes du Grand Siècle, qui ont façonné la culture française depuis trois siècles. A partir du 23 avril, dans le cadre du spectacle “Vatel, les coulisses de la fête“, les visiteurs seront ainsi conviés à découvrir le célèbre maître d’hôtel dans ses cuisines à la veille de la fameuse fête du 17 août 1661. Ils pourront même goûter l’un des mets qu'il servit au roi ! Cette immersion sera animée par deux comédiens de la compagnie Délits d’Arts.

Toujours le 23 avril et jusqu’au 2 octobre, le public pourra parcourir le Styx, la “Rivière des Enfers“ détournée par André Le Nôtre et située sous le château. Equipés de lampes frontales et de bottes cuissardes, les visiteurs devront surmonter une série d’épreuves d’agilité et de logique (65 euros par partie, réservation obligatoire).

A partir du 14 mai, un système de projection et de mapping va permettre de reconstituer numériquement une interprétation du grand décor prévu par Le Brun et Fouquet pour le grand salon, offrant aux visiteurs une immersion spectaculaire dans un décor baroque et majestueux. Le parcours immersif “A la rencontre de La Fontaine“ se déroulera, lui, jusqu’au 6 novembre. Grâce à un casque audio haut de gamme, le public pourra découvrir des scènes de théâtre sonore déclenchées automatiquement dans chaque salle du château par des balises HF. Le week-end de Pâques (16, 17 et 18 avril) sera consacré à un jeu de piste (La Poule aux œufs d’Or).

Enfin, la journée “Grand Siècle“ aura lieu le 26 juin, tandis que les soirées aux chandelles (vendredi et samedi soir) se dérouleront du 8 juillet au 27 août.

www.vaux-le-vicomte.com