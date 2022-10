Le château de Vaux-le-Vicomte à l’heure des vacances

Des costumes d’époque vont être mis gracieusement à la disposition des enfants. Une expérience unique pour découvrir les intérieurs du château déguisé en princesse ou en mousquetaire. Une immersion dans les cuisines de Vatel sera également proposée. Les visiteurs seront plongés dans l’atmosphère de l’époque, parmi les bruits et odeurs de préparations diverses des mets prévus pour la fameuse fête du 17 août 1661. Mêmes sensations garanties avec le parcours sonore immersif au cœur de l’Histoire via un son spatialisé. Enfin, il sera possible de traverser le Styx, la rivière des Enfers située sous le château, grâce à un parcours scénarisé, ludique et interactif.

Réservation conseillée : www.vaux-le-vicomte.com