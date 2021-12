Le château de la Rochette va céder la place à des logements

C'est un chantier ambitieux qui a démarré le mois dernier. Laissé à l'abandon depuis plusieurs années, victime de dégradations et d'un incendie en 2015, le château de La Rochette est en phase de restauration.

Conserto, son nouveau propriétaire depuis février 2017, a décidé de le transformer en résidence de standing. Spécialisé dans les projets à forte valeur patrimoniale, ce promoteur immobilier a, en effet, lancé un programme de rénovation avec 24 logements à la clé, du studio au T4. Situés côté Seine, certains appartements jouiront même de jardins privatifs. Cette opération connaît un vif succès commercial, car la plupart des logements ont déjà trouvé preneurs.

Mais cette bâtisse prestigieuse (inaugurée en 1777 par Benjamin Franklin, célèbre homme politique américain et inventeur du paratonnerre), va conserver son cachet historique. En accord avec la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) et les Bâtiments de France, des éléments anciens, tels qu'un escalier droit et des colonnes à chapiteaux, seront ainsi préservés et mis en valeur. De quoi réjouir la mairie de La Rochette.