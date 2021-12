Le château de Jossigny bientôt revalorisé

Décrit comme l'un des « témoins » de l'architecture des « maisons de plaisance » datant du xviiie siècle, le château n'a pu accueillir de visiteurs qu'à de rares occasions. Mais cela pourrait changer très prochainement, avec cet appel à projets lancé par le Centre des monuments nationaux, visant à restaurer et à valoriser les lieux. La concession de travaux avec autorisation d'occupation temporaire porte sur le Domaine de Jossigny, comprenant le château et son parc, soit environ 2 500 m² d'espaces bâtis et un domaine de 9 hectares. Le concessionnaire sera chargé de la réhabilitation de l'ensemble immobilier (conception, financement, réalisation) ainsi que de l'exploitation du domaine pendant toute la durée de la concession.

Le candidat doit proposer un projet économique pour l'utilisation du lieu. Le Centre des monuments nationaux n'impose aucune contrainte quant à l'exploitation économique réalisée par le porteur de projet. Il pourra s'agir notamment d'un projet de valorisation touristique susceptible d'intégrer de l'hébergement, de la restauration et/ou des services. Le cahier des charges prévoit toutefois l'obligation de développer de façon ponctuelle des manifestations culturelles, comme des expositions. Le candidat devra aussi donner une seconde vie au potager du xviiie siècle qui pourrait, notamment, fournir en denrées le restaurant. Le rez-de-chaussée doit être conservé en l'état et « l'âme et le caractère » du monument devront être préservés. Les candidats ont jusqu'au 1er octobre pour déposer leurs projets.