Le château de Fontenay-Trésigny bientôt consolidé

En février dernier, Histoire & Patrimoine en est devenu officiellement propriétaire en portant un projet de réhabilitation soutenu par la Direction régionale des actions culturelles (DRAC) Île-de-France et la ville de Fontenay-Trésigny. Avant d’entamer les travaux de restauration, la réalisation de travaux d’urgence, dits de “mise en sécurité“, est nécessaire, afin d’éviter l’effondrement de l’édifice. Un chantier de consolidation et de mise hors d’eau, d’une durée prévisionnelle de trois mois, va donc s’ouvrir. Le coût de cette opération est estimé à près de 363 240 euros (hors taxes). A terme, le château de Fontenay-Trésigny accueillera une quinzaine de logements, tandis que le parc, acquis par la commune et déjà ouvert au public, sera aménagé pour offrir un lieu de promenade.