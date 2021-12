Le château de Fontainebleau prépare sa réouverture

Les visiteurs pourront à nouveau se promener le long du Grand Canal, flâner près de l'étang aux Carpes ou sur le Grand Parterre de Le Nôtre très prochainement... Des visites guidées des jardins seront proposées pour permettre aux visiteurs d'apprécier toute l'étendue du patrimoine paysager et architectural de Fontainebleau. Le public retrouvera également le petit train, la calèche, les barques et de la restauration à emporter dans les jardins du château

Mesures sanitaires

- Dans le parc et les jardins, les groupes seront limités à 10 personnes et la distanciation sociale devra être respectée.

- Dans le château, des distributeurs de gel hydro-alcoolique seront mis à la disposition des visiteurs. Le port du masque sera obligatoire et le circuit de visite sera adapté.

Il est conseillé de privilégier l'achat de billets en ligne ou l'utilisation de la carte bancaire sur site.

Plus d'informations sur www.chateaudefontainebleau.fr