Le château de Fontainebleau en vedette sur France 2 le 31 décembre

Pour célébrer le passage à l’année 2023, France 2 va revêtir ses habits royaux. C’est en effet au château de Fontainebleau qu’a été enregistré le show télévisé du réveillon du 31 décembre (à partir de 21 h 10).

De nombreux artistes ont répondu à l’invitation de Stéphane Bern, l’animateur de France Télévision. Plusieurs figurants ont également participé à cette soirée au cours de laquelle on retrouvera une pléiade de chanteurs et chanteuses (Jenifer, Patrick Bruel, Kendji Girac, Adé, Enrico Macias, Salvatore Adamo, Dave, Claudio Capéo, Louise Attaque, Cerrone, Patrick Hernandez, Mentissa, Soolking, Yanns, Pauline Ester, Camélia Jordana, Amel Bent, Carla Lazarri, Gautier Capuçon et Pierre de Maere).

Un feu d’artifice pour terminer

Les troupes de dansedu Paradis Latin et du Moulin Rouge, ainsi que les cirquesBouglione, Phénix et Gruss seront également de la fête. Enfin, un feu d’artifice d’une dizaine de minutes, tiré depuis les jardins du château, achèvera cette soirée de gala. Les différentes séquences ont été enregistrées dans la salle de Bal, la galerie FrançoisIer et le grand escalier rénové de la cour d’Honneur du château de Fontainebleau.