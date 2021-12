Le château de Fontainebleau en fête durant les vacances

Animés par la compagnie l'Estocade, le parcours théâtralisé « D'Artagnan » (tous les jours à 11 heures et 15 heures) et la visite ludique « Peurs royales » (tous les jours à 10 h 30, 12 heures, 14 heures et 15 h 30) seront au programme pour enchanter petits et grands. Le petit train touristique sera exceptionnellement gratuit. Le dimanche 25 octobre sera l'occasion de célébrer Saint-Hubert, patron des chasseurs. De 14 heures à 16 heures, un concert de trompe dirigé par Guillaume Vollet (sonneur multi-champion) et un spectacle de fauconnerie animé par la compagnie Vol Libre seront ainsi proposés aux visiteurs dans la cour Ovale du château. Toujours le 25 octobre, à partir de 16 h 30, une conférence intitulée "Chien de chasse, chien de cour" sera animée par Oriane Beaufils, conservatrice en charge des peintures au château de Fontainebleau.

Informations et réservations sur www.chateaudefontainebleau.fr