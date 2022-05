Le château de Dammarie-les-Lys prêt à retrouver la Star Ac’

La Star Academy, concours de chant télévisé, s’est déroulée dans le château de Dammarie-les-Lys de 2001 à 2008. Celui-ci a vu défiler des apprentis chanteurs (Jenifer, Olivia Ruiz, Elodie Frégé et le regretté Grégory Lemarchal notamment) devenus des figures de la chanson française. Alors que l’émission de variété, animée par Nikos Aliagas, s’apprête à reprendre du service cette année, la question est posée. Pour l’instant, Endemol Shine, la société de production de la Star Ac’, n’a pas encore choisi le lieu de cette nouvelle édition. Jean-Michel Pontet, le nouveau propriétaire du château seine-et-marnais (acquis en 2008 pour environ 3, 8 millions d’euros), ne serait pas défavorable à ce retour.

En attendant, les travaux de rénovation, interrompus en raison de la crise sanitaire, ont repris il y a près de deux mois. Ce chantier vise à réhabiliter quasiment l’ensemble du bâtiment qui compte plus d’une dizaine de pièces (3 800 m2 environ de surface habitable), qui est entouré d’un parc de 18 hectares et toujours doté de ses quatre orangeries. Selon Jean-Michel Pontet, qui a dégagé un budget de plusieurs centaines de milliers d’euros pour ces travaux, la location du domaine est prévue pour cet été. Son objectif a toujours été d’en faire un lieu de réception pour des cérémonies de mariage ou de l’événementiel. Le studio d’enregistrement et la salle de répétition ont été conservés. Ils pourraient bien resservir prochainement…