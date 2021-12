Le Château de Champs-sur-Marne au top de l'accessibilité

Le Centre des monuments nationaux s’attache à développer une politique d’amélioration et de diversification de l’offre de visite en faveur des publics en situation de handicap, et met en œuvre une action culturelle adaptée dans un nombre croissant des 98 monuments de son réseau, dont le château de Champs-sur-Marne.

La mise en accessibilité à Champs-sur-Marne a été inscrite comme une priorité dès le début de la restauration du domaine. Le château est totalement accessible aux personnes en situation de handicap moteur, grâce à un élévateur et à un ascenseur desservant tous les étages ouverts à la visite. Des tablettes numériques fixes installées dans chaque salle du domaine permettent une appropriation simple et ludique de leur histoire. Ces tablettes permettent l’agrandissement des caractères, la modification des contrastes et incluent des vidéos en LSF. Le domaine a ainsi obtenu en 2014 le Label Tourisme et Handicap Mental et Auditif.

Le nouvel ensemble d’outils tactils a pour vocation d’être utilisé dans le cadre de visites adaptées accompagnées d’un animateur ou d’un guide. Il sera présenté dans l’ancienne chapelle du château, désormais réservée à cet usage.

Courant 2016, un audio guide proposera une piste en audiodescription. Un document en Facile à Lire et à Comprendre et une mallette multi-sensorielle sont en cours d’exécution.