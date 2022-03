Le château de Blandy-les-Tours ouvre sa saison

La saison au château médiéval de Blandy-les-Tours a débuté les 26 et 27 mars derniers avec les Journées des Plantes et Art du jardin. Elle va se poursuivre avec notamment de la musique et des spectacles variés grâce à des partenaires fidèles comme les Concerts de Poches et le Centre des Musiques Didier Lockwood. Le château va s’impliquer aussi dans la redécouverte du musicien seine-et-marnais Philippe Verdelot, qui fut une célébrité à la Renaissance.

En juillet et août, les participants seront invités à retourner à l’époque de la guerre de Cent ans, afin de rétablir le cours de l’histoire, tout en repoussant l’Anglais dans le cadre d’un escape-game créé sur-mesure pour le château de Blandy. Le point d’orgue de la saison sera constitué par le spectacle “Lumières de Blandy“ qui parera le château de mille feux dans le courant de l’été.