Le château de Blandy-les-Tours fête Noël

De 15 heures à 17 heures, les visiteurs pourront assister à des spectacles variés et inspirés du Moyen-Âge dans la cour du château. Plusieurs compagnies artistiques vont se succéder : Cirkomcha (échassiers, jongleurs, acrobates), Merwenn (musiciens dont le répertoire vient de Scandinavie), La Carité de Guingamor (jongleurs, danseurs), Tan Elleil (théâtre), La Muse (musique et jonglage) et Les Balladins de l’Ancoeur (ensemble de musique médiévale de Blandy-les-Tours).

De 15 heures à 20 heures, mise en place d’un marché de Noël : gourmandises à déguster, artisanat local (miel, pain d’épice, thé, tisanes, textile bio, bougies, savon de Marseille, bijoux en pierre ou en origami). D’autre part, des stands seront animés par des compagnies de reconstitution médiévale et proposeront également des produits dans l’esprit du Moyen-Âge.

De 17 heures à 20 heures, spectacle immersif réalisé par la compagnie “Spectaculaires, Allumeurs d’images“. Venez en famille ou entre amis assister à une projection dans la cour du château. Cette année, c’est le thème de l’amour qui est à l’honneur avec un spectacle intitulé “Dites-le avec des fleurs“ : une myriade de cœurs de toutes les couleurs enflammera tours et murailles, tandis qu’une projection contée emmènera le public vers Noël.

Ouverture du château : 10h30-20 h pendant les congés scolaires (fermeture les 24, 25 décembre et 31 décembre et 1er janvier).

Entrée gratuite.