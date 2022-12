Le château de Blandy-les-Tours fête Noël

Des animations sont prévues tous les jours (14 heures-19 heures) jusqu’au 30 décembre (sauf les 24 et 25 décembre). Un marché artisanal a également été installé dans la cour du château. Voici le programme.

“FierS à Cheval” : spectacle de la compagnie Quidams les 21, 23, 28 et 30 décembre (séances à 17 h 30 et 18 h 15). Des chevaux, sculptés dans des matières gonflables de grandes dimensions, sont mis en mouvements par d'audacieux marionnettistes en costumes de légendes. Une déambulation d'images, une chevauchée onirique et une succession d'imaginaires.

Echassiers blancs lumineux : spectacle de la compagnie Tibodypaint les 17, 19 et 26 décembre (15 h 30, 16 h 30 et 17 h 30). Vêtus de dentelles précieuses et blanches, les Echassiers blancs lumineux, ambassadeurs de l'élégance et de la poésie, vous invitent à parader dans un ballet de lumière et de danses élégantes. Embarquez sur les rives de l'imaginaire et laissez-vous sublimer par ce conte enchanté.

Magic Meeting : les mardis 20 et 27 décembre (15 heures et 16 h 30), deux comédiens vous invitent à traverser le temps pour une visite insolite et inédite du château de Blandy-les-Tours. Entre intrigues et révélations historiques, cette visite se transformera rapidement en un show fantasque dont vous serez le héros. Casques sur les oreilles, les participants deviennent interprètes d’une aventure sonore où se mêlent patrimoine, histoire, expression corporelle et humour (casques HF remis à chaque participant âgé de cinq ans minimum).

“La fabuleuse histoire du Père Noël” : les mercredis 21 et 28 décembre (15 heures et 16 h 30), laissez-vous conter “La fabuleuse histoire du Père Noël“ à travers une étonnante déambulation théâtralisée. Le Père Noël aime-t-il le rock ? Que fait-il pendant ses vacances ? Comment se déplacent ses lutins ? Pour le savoir, le public est invité à se munir également d’un casque (spectacle à partir de quatre ans).

“Le Castelet magique” : spectacle de Maxime Mindor de la compagnie des Miracles le 23 décembre (14 heures). Bateleur volubile et manipulateur d'objets hors pair depuis 25 ans, ce magicien vous attend dans son castelet magique tout droit sorti d'un vieux cirque ambulant. Vous assisterez à des numéros de magie interactifs à quelques centimètres de vos yeux avec des cartes, des pièces de monnaie, des gobelets et des objets empruntés.

Le Traineau du Père Noël: les 17, 21 et 28 décembre (15 heures, 16 heures et 17 heures), les lutins du Père Noël vont débarquer dans les rues avec le célèbre traîneau. Ils vous feront rire, vous chanteront des chansons et pourront même faire monter les enfants à bord du traîneau. Ce spectacle de rue se déroule sous forme d'animation en déambulation où humour, théâtre improvisé et interaction sont rendez-vous.

Dragon : spectacle de la compagnie Les Aventuriers de l’Imaginaire les 17, 21 et 28 décembre (15 heures). Chaque année, durant cette période de Noël, d'étranges créatures réapparaissent : lutins, fées ou encore dragons. Le merveilleux s'invite au château de Blandy le temps d'un spectacle. Laissez-vous guider à travers les tours du château pour aller à la rencontre de cet animal magique et mystérieux. Une balade en contes et en langue des signes (spectacle à partir de cinq ans, réservation obligatoire).

Château de Blandy-les-Tours : Place des tours, Blandy. Informations : 01 60 59 17 80. www.chateau-blandy.fr