Le chantier du futur groupe scolaire de l'écoquartier de Melun a démarré

Le groupe scolaire Denis Mukwege (du nom du lauréat du prix Nobel de la paix 2018, citoyen d'honneur de la ville de Melun) sera opérationnel fin 2022 au sein de l'écoquartier Woodi. Composé d'une crèche, d'écoles maternelle et élémentaire et d'un restaurant, ce projet s'annonce ambitieux et innovant.

L'équipement public sera ouvert sur le quartier dans une démarche générale de bioclimatisme à moindre impact environnemental. Il prendra ainsi en compte les orientations solaires pour en exploiter les apports gratuits en hiver et s'en protéger en été. Les eaux non absorbées par les toitures végétalisées seront rejetées dans le réseau d'eau pluviale de l'écoquartier. Quant à l'isolation, elle sera constituée de matériaux biosourcés, dont le chanvre, cultivé localement à l'initiative de l'association “Planète Chanvre”. Choisis avec une attention particulière pour éviter les émissions de composés organiques volatiles (COV), les matériaux biosourcés permettront d'atteindre une qualité d'air optimale dans le bâtiment. La production de chaleur par géothermie (ventilation double-flux adossée et ventilation naturelle complémentaire) garantira des ambiances thermiques saines.