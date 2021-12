Le chantier du centre aquatique avance à Champs-sur-Marne

Les travaux se poursuivent. Situé au cœur de la cité Descartes, à Champs-sur-Marne, ce nouvel équipement sportif intercommunal ouvrira en 2022. Sur une superficie totale de 16 480 m2, il proposera différents espaces bien-être et quatre bassins accessibles.

Les fondations ont été terminées avant l'été. Les planchers des rez-de-jardin et rez-de-chaussée, ainsi que les murs et cloisons de grande hauteur ont été achevés à la rentrée. La dalle supportant le futur bassin nordique de 50 m (1 038 m2) a été coulée fin août, tandis que l'installation de la charpente métallique a démarré ce mois-ci. Le bâtiment sera clos et couvert d'ici la fin de l'année et le chantier se poursuivra l'année prochaine avec des interventions intérieures. Le calendrier prévoyant une ouverture au public à la rentrée prochaine devrait donc être tenu.

Une démarche durable

Ce projet s'inscrit également dans une démarche forte, engagée par la Communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne en matière de développement durable. Intégration en bordure d'un site boisé protégé, respect de l'environnement, gestion rigoureuse des consommations d'eau et recours à la géothermie profonde pour la production de chaleur (évitant ainsi l'utilisation d'énergie fossile) sont autant d'éléments confirmant cette tendance.

Paris-Vallée de la Marne a opté pour la réalisation et l'exploitation de ce complexe sportif et de loisirs, via la conclusion d'un marché public global de performances. À travers celui-ci, le constructeur s'engage sur les performances de ses installations techniques et d'une concession de services visant à optimiser les coûts de gestion. Ce mode de gestion devra permettre de contenir les coûts d'exploitation et de conserver la maîtrise de l'activité en direction des usagers.

Ces usagers seront issus, tout d'abord, des établissements scolaires voisins. Les élèves des écoles primaires les plus proches pourront ainsi accéder aux deux bassins éducatifs, en priorité sur le temps scolaire, pour favoriser l'apprentissage de la natation. Même accès privilégié pour les collégiens et les lycéens, tout comme l'université voisine. Un club de natation verra également le jour. Il aura pour missions de favoriser la natation sportive de proximité et d'organiser la montée en puissance vers le haut niveau des meilleurs nageurs du territoire. Enfin, les particuliers, notamment les familles, pourront venir pratiquer selon leur souhait et durant toute l'année.