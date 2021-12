Le “Champeaux Lab'' étudie la ville du futur

Baptisé “Champeaux Lab'', ce projet s'est classé deuxième du Prix de l'innovation responsable lors de la 10e édition du concours Univcamp. Son objectif était de développer et de promouvoir des services immobiliers et numériques qui construiront les écosystèmes de la ville de demain. Soutenu par l'agence départementale Seine-et-Marne Attractivité, ce programme pédagogique avait également pour ambition d'imaginer la valeur que tirera cet écosystème émergent à travers diverses thématiques (développement durable, bien-être des citoyens, inclusion sociale, formation pour tous et partage).

Pendant six mois, les étudiants ont ainsi conçu et proposé une solution concrète, innovante et viable, en s'appuyant sur différents supports (maquette, prototype, business plan, business model, communication). Ils sont partis d'un projet de la commune de Champeaux qui, dans le cadre de la vente d'une grande propriété appartenant à l'association caritative ATD Quart-Monde, souhaite créer un tiers lieu d'un genre nouveau. Pour la municipalité, un tel projet pourrait être un catalyseur important d'éléments de vitalité au sein du village. Cette ancienne ferme, située sur un terrain d'environ deux hectares, est composée d'un bâtiment (800 m2), d'une grange couverte et semi-découverte (450 m2), d'un jardin et d'un terrain partiellement en jachère depuis des années.

Le travail de réflexion des étudiants a été de définir les activités possibles à développer sur ce site permettant de répondre collectivement aux besoins du territoire. Il leur a fallu notamment imaginer entièrement le nouvel aménagement des espaces des bâtiments en fonction du Plan local d'urbanisme (PLU). Réaménagé et repensé, l'ensemble immobilier doit présenter un véritable équilibre entre la réalisation citoyenne et professionnelle (relations entre producteurs locaux et consommateurs, centre de santé, coworking, ressources de formation et d'apprentissage). Parallèlement, ce lieu doit aussi permettre l'émergence de projets innovants liés à l'usage du numérique (écoquartier, circuits courts, dimension culturelle). Catalyseur de développement rural, “Champeaux Lab'' est, enfin, censé offrir une polyvalence de services (maraîchage, épicerie bio, salle des fêtes, conférences, recyclage et lombricompostage) dans un lieu unique.

La deuxième place obtenue par les étudiants de l'Université Gustave Eiffel est venue récompenser leur talent et leur engagement dans la construction d'un futur écosystème plus responsable.