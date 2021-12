Le CFA UTEC « Grand Prix Départemental » des Mini-Entreprises

Build Yourself figure au palmarès des neuf mini-entreprises récompensées par le Conseil départemental de Seine-et-Marne pour leur originalité, leur créativité et leur innovation. La mini-entreprise a été imaginée par une équipe de quatre apprentis du BTS Management des Unités Commerciales (MUC) 1 de l’UTEC d’Émerainville : Damien Ducastaing, Mehdi Gueraba, Benoît Guiraud et Houyem Hammouda.

Build Yourself repose sur le principe de l’économie collaborative : elle propose de mettre en relation des clients et des coachs sportifs diplômés. Les meilleurs préparateurs physiques mettent ainsi à disposition, via une plateforme internet, des solutions personnalisées, adaptées aux besoins des clients : musculation, nutrition, bien-être...

Les quatre apprentis ont créé leur mini-entreprise dans le cadre du projet d'établissement du CFA UTEC : développer l'esprit d'entrepreneuriat des apprentis. En participant à l'initiative des mini-entreprises d’Entreprendre Pour Apprendre (EPA), l'UTEC entre dans une démarche proactive vis-à-vis de ses étudiants et leur permet de se projeter dans le rôle d’entrepreneur et de développer des compétences et des savoir-être qui leur serviront dans le monde professionnel.

Organisé chaque année par le Conseil départemental de Seine-et-Marne, en partenariat avec la CCI 77 et la Place des Métiers/Cité des Métiers de Seine-et-Marne, le salon de la mini-entreprise-EPA a pour vocation de sensibiliser les jeunes à l’entrepreneuriat. Collégiens, lycéens et apprentis seine-et-marnais étaient donc au rendez-vous pour présenter leurs mini-entreprises et concourir au challenge annuel. Des jeunes préparés et accompagnés à la création d'entreprise, durant l’année scolaire, par l’association Entreprendre pour Apprendre (EPA), des professeurs et des entrepreneurs.