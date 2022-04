Le CFA de Noisiel recrute 600 apprentis

Conducteurs de bus, agents de sûreté, contrôleurs de transport en commun et agents de maintenance sont les postes proposés par le CFA de la mobilité urbaine durable installé dans les locaux de l’Université de la RATP à Noisiel. Les formations sont gratuites et rémunérées à hauteur de 53 % ou de 100 % du Smic en fonction de l’âge. Les apprentis retenus vont alterner entre l’un des 16 centres de bus et une formation en conduite pour obtenir le permis D (434 heures). La connaissance du plan du réseau de bus, l’accompagnement de personnes en situation de handicap et la gestion des conflits vont compléter cet apprentissage.

Cette campagne de recrutement a été lancée, car près de 2 000 postes de conducteurs de bus sont à pourvoir en Île-de-France. L’objectif du CFA de Noisiel est de répondre aux besoins croissants de la société de transports parisiens confrontée à une crise des vocations. C’est d’ailleurs dans cette optique que le centre de formation de la RATP organisera une journée portes ouvertes le samedi 7 mai de 9 heures à 17 heures.

CFA de la RATP : 3, avenue Pierre Mendès France, Noisiel. www.cfa-mud.org