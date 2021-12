Le centre-ville de Cesson va faire sa mue

Renforcer l'attractivité de la cité, mettre l'accent sur la mobilité apaisée, faciliter le parcours résidentiel des Cessonnais, créer de la mixité sociale, mettre l'accent sur la qualité des espaces publics … Tels sont les principaux objectifs posés par la charte d'aménagement durable pour le projet de ZAC de quatre hectares qui devrait voir le jour dans quatre ans.

La ville rappelle que Cesson-centre est soumis à une pression foncière de plus en plus importante, liée à la proximité de la gare RER, ainsi qu' à l'existence de terrains faiblement bâtis en cœur de bourg et dont la mutation peut être envisagée à court ou moyen terme.

C'est pourquoi la commune souhaite « maîtriser au mieux ce potentiel de développement afin de préserver le cadre de vie des riverains tout en capitalisant sur ces atouts ».

Avant la concertation préalable à la création de la ZAC, une première phase de consultation (2011-2013) avaient permis d'identifier le potentiel du secteur pour le développement de la commune. Les habitants ont notamment souhaité faire baisser le nombre de logements de l'opération, au départ fixé à 400. L'équilibre en espace bâtis /espace vert, ainsi que la réalisation de liaison douce a également fait partie des principales préoccupations. Quelque 30 % du projet seront réservés à des logements sociaux.