Le centre EPIDE de Montry accueille 7j/j

A Montry, l’établissement pour l’insertion dans l’emploi (EPIDE) est désormais ouvert tous les jours. Jusque-là et comme les 19 autres centres, il hébergeait les volontaires en internat du lundi au vendredi, offrant exceptionnellement des solutions d’hébergements externes le week-end. Désormais, et à l’instar de quatre autres centres préfigurateurs, l’EPIDE de Montry propose désormais dans le parcours d’insertion un hébergement le week-end et durant ses périodes de fermeture.

Il faut rappeler que la mission de l'EPIDE est d'accompagner les jeunes (17-25 ans révolus) les plus en difficulté. La précarité du logement est donc une réalité à laquelle sont confrontés ces jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en stage et ni en formation. Cette solution d’hébergement le week-end leur permet donc de sécuriser leur parcours vers l’emploi. « L’EPIDE se doit d’évoluer et s’adapter aux besoins des jeunes. L’ouverture des centres le week-end offre de nouvelles opportunités de réussite aux jeunes en sortie de crise sanitaire », explique Florence Gérard-Chalet,directrice générale de l’EPIDE.