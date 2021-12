Le centre de vaccination de Lieusaint est ouvert

« Je suis heureux de constater que le pôle médical de Sénart peut également venir en appui d’opérations ponctuelles comme le renfort vaccinal que nécessite la situation sanitaire actuelle », a déclaré Lionel Beffre, le préfet de Seine-et-Marne, lors de l’inauguration du nouveau centre de vaccination de Lieusaint.

Ce centre est ouvert pour plusieurs semaines avec le soutien de l’Agence régionale de santé de Seine-et-Marne, l’association CroixBlanche et la ville de Lieusaint. Les rendez-vous doivent être pris uniquement via le site de Doctolib pour la réservation de créneaux (9h -20h30 du lundi au samedi et 10h-19h30 le dimanche). Il est doté de vaccins Pfizer, mais les personnes ayant été vaccinées avec d’autres vaccins (Moderna, AstraZeneca...) peuvent également recevoir une troisième dose de Pfizer. Enfin, il est obligatoire de venir muni d’un masque, d’une carte vitale (ou d’un document attestant du numéro de sécurité sociale) et d’un justificatif d’identité avec photo.

Pôle médical de Sénart : 18, Trait d’Union, Lieusaint (accès parking, niveau bowling). Réservation : doctolib.fr