Le centre de vaccination de Coulommiers va fermer

C’est la ville de Coulommiers qui a pris la décisiond’arrêter l’activité. En un peu plus d’un an, ce centre de vaccination aura réalisé près de 92 000 injections. A compter du 1er mars et jusqu’au 12 mars, jour de sa fermeture définitive, il ouvrira uniquement le mercredi après-midi et le samedi matin. La municipalité tient à remercier chaleureusement tous les professionnels de santé, bénévoles, agents communaux et de la Communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie, les sapeurs-pompiers et les bénévoles de la Croix Rouge de Coulommiers qui ont assuré le bon fonctionnement de ce centre.