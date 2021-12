Le centre de vaccination de Combs-la-Ville est ouvert

Il est situé à Combs-la-Ville, au sein de la salle des fêtes André-Malraux (rue Marcelin Berthelot). Il a été mis en place par la municipalité en association avec l'Agence régionale de santé (ARS) et le Groupement hospitalier Sud Île-de-France de Melun, qui assure la logistique médicale.

Ce centre, qui utilise le vaccin Pfizer, est ouvert du lundi au vendredi (9 heures - 17 heures). Les rendez-vous se prennent uniquement sur la plateforme Keldoc. Pour l'instant, ce sont les personnes de 70 ans et plus, ainsi que les patients vulnérables (avec ordonnance) et les personnels de santé qui peuvent se faire vacciner. Enfin, une navette est mise à la disposition des habitants de Combs-la-Ville grâce au partenariat avec l'association Amitié Entraide.

Inscriptions : www.keldoc.com. Tél. : 01 64 13 45 11