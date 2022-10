Le Centre de gestion et les Finances publiques font cause commune

C’est à l’occasion du 60e congrès des maires et des présidents d’Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), organisé le 30 septembre à Dammarie-les-Lys, que cette conventionde partenariat a été officiellement signée. La DDFIP 77 et le CDG 77 ont décidé d’agir dans le cadre d’une démarche de modernisation de la gestion budgétaire et comptable des collectivités locales. Ce rapprochement va également faciliter la mise en place du nouveau réseau de proximité de la Direction départementale des Finances publiques. Onze conseillers vont, en effet, être chargés de délivrer des prestations d’expertise et de conseil financiers aux élus locaux.

Cette convention doit également permettre la mise en œuvre d’actions communes (formation, événementiel, mise en réseau et mise en commun de ressources). Ces formations auront notamment pour objectif de contribuer à l’amélioration des procédures et des outils visant à favoriser la relation entre le comptable public et l’ordonnateur et à accompagner les projets des collectivités locales. A noter que le Centre de gestion de Seine-et-Marne (auquel sont obligatoirement affiliées toutes les collectivités territoriales du département employant moins de 350 agents) prendra en charge les coûts liés à ces formations. La première action se déroulera le 19 octobre dans les locaux du CDG 77, à Lieusaint. Une demi-journée sera ainsi consacrée à la présentation du nouveau régime de responsabilité des gestionnaires publics.

« Nous avions à cœur d’accompagner les collectivités territoriales dans leur gestion. Il y avait un vrai besoin en Seine-et-Marne. La mise à disposition de conseillers pour les décideurs locaux est une offre de service très prisée », souligne Isabelle Roux-Trescases, nouvelle directrice générale de la DDFIP 77, qui a succédé à Jean-Marc Valès (parti en retraite) en juin dernier.

Du côté du CDG 77, on se félicite de ce partenariat. « On avait proposé l’idée à M. Valès en mars dernier. On s’est rendu compte que nos élus connaissaient des difficultés sur les questions concernant la fiscalité », précise sa présidente Anne Thibault, également maire d’Arville.