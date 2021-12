Le Centre d'écotourisme de Franchard dévoile les secrets de Fontainebleau

L'écotourisme s'avère un véhicule efficace pour promouvoir les valeurs concrètes de la Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais, mandatée par l'Unesco dans le cadre de son programme pour l'Homme et la Biosphère. Pensé comme un salon dans la forêt, ce centre d'écotourisme a pour vocation l'accueil des visiteurs tout en conciliant la fragilité du site des gorges de Franchard.

Hors saison, le centre accueillera des formations pour les naturalistes, élus, chercheurs, entrepreneurs sur les thématiques qui fondent les missions d'une Réserve de biosphère : conservation de l'environnement, développement économique et éducation.

Pendant la période estivale, le centre d'écotourisme propose d'informer et de sensibiliser les visiteurs sur les activités à réaliser en forêt, d'orienter le public vers différents sites afin de diluer la fréquentation touristique et réduire les impacts liés à la surfréquentation.

Quel est le nom de cette bestiole ou cet arbre photographié hier en promenade ? Connaissez-vous un bon livre sur les libellules ? Comment puis-je favoriser la biodiversité dans mon jardin ? Pour les amoureux de la nature qui n'ont pas de réponses à leurs questions, le centre d'écotourisme tient une « permanence nature » où un expert informera les curieux.

Centre d'écotourisme de Franchard, Route de l'Ermitage, 77300 Fontainebleau. Ouvert de 11 à 19 h du mercredi au samedi inclus, y compris les week-ends de Pâques, 1er mai et 8 mai. Tél. : 01 60 70 35 84.

www.biosphere-fontainebleau-gatinais.fr // coordination@biosphere-fontainebleau-gatinais.fr

Animations de Pâques

SAMEDI 15

• « Voir la forêt autrement » avec l'ONF

Guidés par un forestier, découvrez les curiosités du site de Franchard et la gestion menée par l'ONF pour conserver cet espace fragile.

Durée : 1 h adulte/enfant (à partir de 6 ans)

Départs à 14 h et 15 h (gratuit).

• Sortie nature à partir de 15 h

- Animation spéciale « oiseaux nicheurs ».

- Excursions express avec un ornithologue de Seine-et-Marne Environnement : départ à 16 h, 17 h, et 18 h (gratuit, jumelles fournies).

DIMANCHE 16

• Conférence sur les réserves de biosphère

Frédéric Keck, directeur de la recherche et de l'enseignement au musée du Quai Branly donnera une conférence à propos des Réserves de biosphère, un programme sur l'Homme et la biosphère de l'Unesco. Il se focalisera sur la conservation et l'expérimentation dans les patrimoines naturels et cultuels.

À 15 h 30 (gratuit).

LUNDI 17

• Lancement des Trophées

Concours ouvert aux résidents de la Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais.

Gain de 1 000 euros pour soutenir des projets de développement durable.