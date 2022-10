Le Carré Sénart récompensé pour son attractivité

C’est à l’occasion du dernier salon du retail et de l’immobilier commercial (SIEC), organisé à Paris en septembre, que Mytraffic, spécialiste de la collecte et de l’analyse des flux de données de fréquentation piétonne et véhicule, a présenté son premier palmarès de l’attractivité des zones commerciales de périphérie. La plus forte progression sur un an parmi les 143 zones commerciales étudiées est à mettre à l’actif de la ZAC duCarré Sénart. Entre juillet 2021 et juin 2022, sa fréquentation a augmenté de 45 % (27 millions de visiteurs). Le site de Sénart devance La Vallée Village, à Serris (+ 44 %) et Plan deCampagne, dans les Bouches-du-Rhône (+ 43 %).

Ce succès est le résultat d’une stratégie différenciante, mais aussi d’un parti-pris précurseur cultivé par l’Etablissement public d’aménagement (EPA) de Sénart et de ses différents partenaires. L’idée de départ était, en effet, de proposer un lieu de centralité à la disposition des habitants des 10 communes de l’Opération d’intérêt national (OIN) de Sénart grâce à des aménagements aux vocations mixtes et complémentaires. Le Carré Sénart, c’est finalement l’alliance entre une offre commerciale comparable à celle des grandes métropoles, un large panel de services et d’équipements publics, un environnement paysager très qualitatif et une desserte efficace.

Un nouveau modèle de pôle urbain

Fruit d’une réflexion partagée entre Unibail-Rodamco Westfield (propriétaire du centre commercial), la communauté d’agglomération Grand Paris Sud et l’EPA Sénart, le Carré Sénart reflète la volonté de ces trois acteurs de créer un nouveau modèle de pôle urbain alliant commerces, activités tertiaires et équipements culturels et de loisirs.

Inauguré en 2002, le centre commercial Westfield Carré Sénart offre 116 000 m2 de commerces et plus de 200 enseignes, abrite un multiplexe Pathé (17 salles) et jouxte un shopping parc à ciel ouvert de 30 000 m² et d’une vingtaine d’enseignes. Mais le quartier tout entier, c’est 40 000 m2 de bureaux (bientôt 50 000 m²), un ensemble de services publics (centre départemental de l’Urssaf, direction régionale de Pôle emploi, hôtel d’agglomération de Grand Paris Sud), un pôle de santé (plus de 40 médecins spécialistes), plusieurs établissements d’enseignement secondaire et supérieur, un campus de l’école d’ingénieurs ICAM, une quarantaine de restaurants, plusieurs résidences hôtelières (3 et 4 étoiles) et le théâtre de Sénart.

« La complémentarité des activités et des services a fait de Carré Sénart un véritable lieu de centralité à l’échelle francilienne », résume Agnès Ramillon, directrice générale adjointe de l’EPA Sénart.