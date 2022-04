Le Carré Sénart a 25 ans

Situé à cheval sur les communes de Saint-Pierre-du-Perray (Essonne) et de Lieusaint (Seine-et-Marne), le Carré Sénart est devenu, au fil des années, un centre fédérateur et une locomotive économique du territoire. Sur environ 200 hectares, entre les forêts de Sénart et de Rougeau, il accueille un centre commercial régional (200 enseignes), un multiplexe de cinéma (17 salles), un théâtre labellisé scène nationale, une offre hôtelière diversifiée, un pôle de santé, une école d’ingénieurs (Icam), un pôle tertiaire (plus de 40 000 m² de bureaux et de services) et bientôt un centre de balnéothérapie. Fidèles à la philosophie de l’Etablissement public d’aménagement (EPA) de Sénart, l’aménagement paysager et le respect du patrimoine existant ont également primé dans sa réalisation.

Pour célébrer cet anniversaire, la maison d’édition Archipress a publié, en collaboration avec l’architecte François Tirot, ancien directeur de l’urbanisme et du paysage de l’EPA Sénart (1995-2020), un hors-série pour la revue L’Architecture d’Aujourd’hui intitulé “Le Carré Sénart, récit d’un paysage”. Ce numéro spécial se

compose d’un abécédaire écrit et illustré par François Tirot et d’une sélection d’archives, d’extraits et d’entretiens. D’autres acteurs majeurs s’expriment également dans cet ouvrage : l’archéologue Jean-Christophe Bats, le sémiologue Pierre-Yves Chays, l’artiste François Delarozière et l’ancien président du directoire d’Unibail-Rodamco Guillaume Poitrinal.

Parallèlement à cet ouvrage, un documentaire en quatre volets, intitulé “Le Carré Sénart, nouveau processus urbain”, a été diffusé le 30 mars au Théâtre-Sénart. Ce film, qui retrace toute la genèse du projet, donne la parole à des témoins comme l’ancien préfet de la Région Île-de-France Michel Cadot, l’architecte Dominique Perrault, le philosophe Thierry Paquot, le géographe Martin Vanier, l’ancienne et l’actuelle directrices générales de l’EPA Sénart Sabine Baïetto-Besson et Aude Debreil.

Territoire de Grand Paris Sud, Sénart compte aujourd’hui 125 000 habitants et 7 500 entreprises qui emploient 45 000 personnes. Chaque année, Sénart génère la création de plus de 1 000 emplois et la construction d’environ 600 logements. L’EPA Sénart, l’aménageur historique, met en œuvre et accompagne le développement des 10 communes de l’Opération d’intérêt national (OIN) de Sénart.

“Le Carré Sénart, récit d’un paysage”, éditions Archipress (144 pages, 14,90 euros).