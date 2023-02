Le canal de l’Ourcq a 200 ans

Si l’idée de créer un tel canal date du XVIe siècle, c’est finalement Napoléon Bonaparte qui s’est emparé du sujet en 1801. Premier consul et pas encore empereur, il nourrit déjà de grandes ambitions pour Paris. « Je veux faire de Paris la plus belle capitale du monde », confie t-il à Jean-Antoine Chaptal, son ministre de l’Intérieur. Ce dernier lui répond : « Donnez lui de l’eau ! ». Il lui conseille de relier la rivière à la capitale, pour approvisionner Paris en eau potable et en marchandises (bois de chauffage, céréales…) via un canal. Ce sera le canal de l’Ourcq.

Séduit, Napoléon signe, un an plus tard, en 1802, le décret annonçant l’ouverture d’un canal de dérivation de la rivière de l’Ourcq et confie le chantier au scientifique Pierre Simon Girard. La construction de ce projet colossal peut débuter. Elle s’achèvera en 1822.

Terminus à Mary-sur-Marne

Aujourd’hui, le canal appartient à la Ville de Paris et remplit toujours ses deux fonctions (transport et alimentation en eau). Environ 200 000 m3 transitent chaque jour via les canaux. Situées à Villers les Rigault et à Trilbardou, en Seine-et-Marne, deux usines élévatoires font partie intégrante du réseau d’alimentation et ont longtemps servi à pomper l’eau de la Marne pour alimenter le canal. Seule, celle de Trilbardou est encore utilisée actuellement avec sa grande roue à aube (11 m de diamètre) créée par Alphonse Sagebien et classée aux Monuments historiques. Cette roue permet de relever environ

3 700 litres à chaque tour.

Randonnées à pied, à vélo ou sur l’eau : le canal, long de près de 87 km environ, offre une grande variété de loisirs. Les paysages, urbains ou bucoliques, proposent de vrais moments de détente, au fil des territoires traversés. Il est ainsi possible d’enfourcher sa bicyclette sur la piste cyclable depuis Claye Souilly, en Seine-et-Marne, jusqu’à Paris, de se laisser porter par le courant lors d’une promenade en bateau ou bien de flâner sur les chemins de halage. De jolies trouvailles sont d’ailleurs à dénicher à l’Office de tourisme Meaux Marne Ourcq, situé à Meaux. L’Ourcq achève sa course en Seine-et-Marne à la hauteur du village de Mary-sur-Marne. Ensuite, la rivière se jette dans la Marne.

Office de tourisme Meaux Marne Ourcq :

5 place Charles de Gaulle, Meaux.

Renseignements :

www.tourismepaysdemeaux.com

ou 06 88 60 66 19.