Le campus Bougainville rejoint le réseau “Produit en Île-de-France”

Lié à l’organisme “Île-de-France Terre de saveurs“, “Produit en Île-de-France“ est un réseau régional destiné à la promotion des productions agricoles franciliennes. Depuis sa création, en 2018, cette marque est devenue le premier réseau de producteurs locaux et d'entreprises innovantes engagés en Île-de-France au service d'une alimentation locale, durable et solidaire. Aujourd’hui, elle réunit près de 500 adhérents et plus de 3 000 produits régionaux y sont recensés. En Seine-et-Marne, le lycée agricole de Brie-Comte-Robert, plus connu sous le nom de campus de Bougainville, vient d’y adhérer. Dans cette ferme, les légumes et les fleurs de saison, ainsi que les plantes aromatiques et médicinales sont cultivés en agriculture biologique. Le campus élève également des vaches charolaises et des cochons Duroc et Cul Noir du Limousin en plein air. Quant à l'atelier apicole (60 ruches), il assure la production de miel. Enfin, la ferme organise régulièrement des visites de ses ateliers de production. L'ensemble des produits est disponible dans la boutique de la ferme "Les Halles de Bougainville".