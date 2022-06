Le Campement, festival insolite et joyeux au Théâtre-Sénart

C’est un moment de partage (toutes générations confondues), un pied dans le théâtre de rue, l’autre dans le cirque et la tête tournée vers les étoiles auquel les spectateurs seront conviés. Arts de la piste, ciné-concert et théâtre acrobatique, notamment, seront au programme de cette édition sur la scène et le parvis du Théâtre-Sénart. A noter que tous les spectacles seront exceptionnellement gratuits. Pour certains où la jauge est limitée, il sera cependant nécessaire de réserver sa place, mais plusieurs séances seront programmées. Le Mur de la mort sera l’un des spectacles à ne pas rater. Sous le chapiteau de cette structure typique des fêtes foraines des années 50 se déroulera un numéro estomaquant où une ou plusieurs motos défient les lois de la pesanteur et de l’équilibre sur la paroi verticale de ce cylindre en bois. Tension au maximum et trajectoires spectaculaires pour ces acrobates virtuoses.

Théâtre-Sénart : 8, allée de la mixité, Lieusaint. Réservation obligatoire.www.theatre-senart.com