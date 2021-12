Le Campanier étend son réseau bio

Six paniers composés d'un assortiment de fruits et de légumes de saison cultivés exclusivement en agriculture biologique (AB) ou en biodynamie (certification Demeter) et livrés dans des points relais ou à domicile. Telle est la recette du succès du Campanier depuis 1997, année de sa création.

Grâce à sa connaissance historique des producteurs bio, à son expertise en fruits et légumes biologiques et à sa connaissance pointue des terroirs et des exploitations agricoles, ce distributeur propose une offre de qualité supérieure. Engagé depuis de nombreuses années dans une démarche responsable, il s'appuie aussi sur un réseau de producteurs familiaux partenaires. Il entretient avec eux des relations durables et leur garantit une juste rémunération en achetant à prix fixes et en s'adaptant aux aléas de production (surproduction, conditions climatiques…). Son exigence et les valeurs qui l'unissent à ses familles de producteurs lui permettent de concevoir des paniers de saison aux saveurs diversifiées et de haute qualité biologique.

Cette année, son panier mixte d'été, ultra-frais et prévu pour une à deux personnes, comprend un assortiment d'environ trois kilos de fruits et légumes de saison (tomates, courgettes, aubergines, radis roses, melon, fraises…) achetés en direct aux producteurs en fonction des récoltes. Il est livré sans frais dans les 270 points relais d'Île-de-France et gratuitement à domicile à partir de 65 euros d'achat (50 euros en période de confinement). Au tarif de dix euros, il est également accessible sur abonnement sans engagement. Plus de 10 000 clients ont déjà fait appel aux services de cette entreprise implantée à Rungis (Val-de-Marne) et qui compte 11 salariés.

En Seine-et-Marne, Le Campanier compte 11 adhérents, démontrant ainsi un solide maillage territorial. Les points relais se situent respectivement à Melun (Le Miroir des Halles), au Mée-sur-Seine (Saveurs du Mée), à Ozoir-la-Ferrière (Intercaves), à Couilly-Pont-aux-Dames (Intercaves), à Thorigny-sur-Marne (Cavavin), à Chelles (Rêvons Beauté et Chez Sophie, particulier), à Fontainebleau (fromagerie Barthélemy), à Nandy (L'Arum des sens), à Brie-Comte-Robert (Le Coin Gourmand) et à Villeparisis (Daskalidès).

Renseignements :

www.lecampanier.com

Tél. : 01 45 60 08 30

(livraisons du lundi au samedi).