Le cabinet Fideliance renforce sa présence dans le nord Seine-et-Marne

Déjà présent en Île-de-France (Paris, Essonne et Seine-et-Marne), le cabinet Fideliance, dont le siège se trouve à Fontainebleau, compte désormais un 18e site à Serris, près de Dysneyland Paris.

Effective depuis le début de l’année, l’intégration du cabinet Capex Conseils s’inscrit dans le plan stratégique 2022-2026 du groupe. Fideliance souhaite, en effet, accroître son savoir-faire auprès des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs. Les clients de Capex Conseils vont ainsi profiter de son offre de services pluriprofessionnels et innovants (expertise comptable, audit, consolidation, gestion de patrimoine, externalisation administrative et financière, accompagnement ressources humaines, labellisation responsabilité sociale et environnementale et services digitaux). D’autre part, grâce à son adhésion au réseau international Crowe Global, Fideliance accompagne ses clients dans leur développement à l’international.

“Grandir plutôt que grossir“

Avec cette nouvelle acquisition, le groupe poursuit ainsi sa stratégie basée sur la confiance et la fidélité et affiche sa volonté d’être attentif aux clients engagés dans des projets durables et structurants. « Notre devise est “grandir plutôt que grossir“.Avec mes associés, l’ambition n’est pas de faire la course aux chiffres. Ce sont nos métiers et nos expertises que nous voulons multiplier. C’est le projet d’entreprise que je souhaite continuer à porter, car il répond à la fois aux besoins de nos clients et aux aspirations de nos équipes », souligne Jean-Luc Flabeau, président de Fideliance.

Avec 380 professionnels (dont 27 associés), le cabinet Fideliance réalise 40 millions d’euros de chiffre d’affaires. Il accompagne plus de cinq mille clients et compte plus de 300 mandats de commissariat aux comptes. De son côté, Capex Conseils est codirigé par Gilles Vacher et Patrick Choulet. Ce cabinet d’expertise comptable et de conseil est inscrit à l’Ordre des experts-comptables de Paris. Depuis 2002, il s’adresse aux TPE, PME, artisans, commerçants, ainsi qu’aux professions libérales. Implanté à Serris et à Tournan-en-Brie, il réalise un chiffre d’affaires de trois millions d’euros et compte 25 collaborateurs.