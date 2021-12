Le cabinet Fideliance intègre deux nouveaux associés

Céline Roux, experte-comptable et commissaire aux comptes, et Xavier Larbalette, directeur des Systèmes d'information, deviennent associés du cabinet Fideliance. Céline Roux était responsable du site de La Ferté-sous-Jouarre depuis 2017 où elle accompagnait les chefs d'entreprise dans l'ensemble de leurs projets. Par ailleurs, elle anime des formations à la Chambre de métiers et de l'artisanat (CMA) et à la Chambre de commerce et d'industrie de Seine et Marne (CCI 77). Enfin, elle est trésorière de l'Association de chefs d'entreprise du Pays Fertois (AEPF).

De son côté, Xavier Larbalette possède une formation en ingénierie spécialisée en informatique. Il a travaillé pendant vingt ans en société de service auprès de différents clients (BNP, Air France, SG, Vivendi). Il a intégré « Fideliance Digital » en 2017 comme directeur des Systèmes d'Information.