Fideliance reste fidèle à Montereau-Fault-Yonne

« La confirmation de votre implantation signifie que nous avons des entreprises bien actives sur le territoire », a souligné d'emblée James Chéron, maire de Montereau-Fault-Yonne.

Ce sont en effet quelque 150 entreprises ou professions libérales de la région qui font appel au cabinet Fideliance, qui a inauguré lundi dernier de nouveaux bureaux avenue du général de Gaulle, en présence de clients et d'élus locaux. L'équipe, composée de sept collaborateurs, pourra tirer profit de ces locaux flambant neufs, passés de 180 m2 à 200 m2, pour continuer de développer les deux grands métiers du chiffre, que sont les pôles expertise-comptable/conseil et audit-commissariat aux comptes.

Les TPE/PME locales mais aussi les associations sont reçues par le cabinet, dans le domaine médico-social ou encore dans l'événementiel. Alain Guilmont et Victor Roque, associés, accompagnés de Sophie Couzereau, responsable du site, sont à la manœuvre.

« Nous ne sommes plus au temps où les experts-comptables n'étaient chargés que des comptes, a souligné Jean-Luc Flabeau, président du groupe Fideliance. Les entreprises ont besoin d'aide pour appliquer au mieux les normes parfois trop complexes édictées par les Pouvoirs publics. » Et ce, dans un environnement en constante évolution, notamment du fait de la transition numérique. « Un cabinet d'expert-comptable peut aussi être un facilitateur à ce niveau », a poursuivi Jean-Luc Flabeau.

« Privilégier le service de proximité »

Un constat partagé par Jean-Marie Albouy-Guidicelli, président de la Communauté de communes du Pays de Montereau, qui a déploré l'existence d'une « jungle administrative », tout en saluant l'action du cabinet au service d'entreprises « de qualité » venues lors de l'inauguration.

« Cet écosystème d'entreprises de la banque, des assurances, et de l'expertise-comptable doit conserver une grande et forte vitalité », a appuyé James Chéron. Car la génération d'emplois et de rentrées fiscales permet « à la vie locale de perdurer. » La présence du cabinet monterelais est d'ailleurs l'occasion, selon Victor Roque, de « privilégier le service de proximité », si cher à Fideliance.

Jean-Marie Albouy-Guidicelli a rappelé à ce titre que quelque 11 millions d'euros de travaux allaient être investis durant les deux prochaines années, pour créer notamment un parking de 450 places, accompagner les travaux de la gare SNCF, ou créer une maison de la mobilité. « Cela prouve bien le dynamisme de votre secteur et j'aimerais que les 7 000 voyageurs qui prennent le train chaque jour puissent demain travailler ici ».

Et James Chéron de conclure « vous nous êtes fidèles et j'espère que cela durera longtemps ».

De Fontainebleau à Paris bastille



Né en 1979 à Fontainebleau, le cabinet Fideliance est aujourd'hui composé de plus 200 personnes, dont 140 en Seine-et-Marne et 60 sur Paris, réunies au sein de 13 cabinets. Avec plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, le groupe seine-et-marnais se hisse dans le top 40 des cabinets français. Après avoir atteint quelque 10 villes d'implantation en Île-de-France, le cabinet poursuivra son expansion en Essonne, qui dispose pour Jean-Luc Flabeau d'un « bassin d'entreprises et d'emplois importants ».



1982 : Création du cabinet par Claude Cottin, installation Fontainebleau



1991 : Reprise du bureau de Meaux par Jean-Luc Flabeau (anciennement ACF Conseils)



1993 : Ouverture du bureau parisien de la Bastille



1994 : reprise du bureau de Melun



2004 : ouverture du bureau de Montereau



2014 : fusion de tous les cabinets sous le nom « Fideliance », intégration de nouveaux associés dont Victor Roque