Le cabinet Cogexfi intègre Fideliance

Le cabinet Cogexfi a décidé de se rapprocher du Groupe Fideliance. Par ce biais, le cabinet mettra à disposition de ses clients une gamme de services plus étendue : expertise comptable, audit mais aussi gestion de patrimoine, labellisation RSE ou digital. L'adhésion au réseau international Crowe Global, permettra d'accompagner les clients dans leur développement à l'international. Stéphane Martorana, associé de Cogexfi depuis plusieurs années, poursuivra cet accompagnement en reprenant la direction du cabinet. Pour le groupe Fideliance, l'arrivée de Cogexfi permet de renforcer sa présence dans le Nord Seine et Marne.

Comme le précise Jean-Luc Flabeau, président du groupe Fideliance, « malgré la crise sanitaire et économique que subit notre pays, les Associés de notre Groupe sont toujours motivés pour avancer et aller de l'avant. Dans ces périodes d'incertitude, le pire est de douter et de “se replier sur soi-même”. Nous devons faire preuve d'adaptabilité à toutes les situations, mêmes les plus improbables comme celle que nous venons de vivre et aider nos clients à faire de même. C'est le meilleur service que nous pouvons donner à nos clients. »

Le Groupe Fideliance

Présent à Paris et en Ile-de-France, fort de 300 professionnels dont 26 associés, le groupe Fideliance est dirigé par Jean-Luc Flabeau, son Président. Membre indépendant du réseau Crowe, il réalise 33 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il accompagne 5 000 clients et compte plus de 300 mandats de commissariat aux comptes. Parmi ses points forts : un pôle Digital et un pôle RSE structurés, un panel d'expertises complémentaires, une forte présence dans le secteur associatif et un savoir-faire reconnu dans l'accompagnement des particuliers (déclaration de revenus, gestion de patrimoine…). Nous travaillons actuellement pour être labellisé Lucie, label référent de la responsabilité sociétale des entreprises.

Cogexfi

Présent à Lagny-sur-Marne le cabinet compte 11 professionnels et intervient auprès d'une clientèle diversifiée de TPE/PME dans les métiers de l'expertise-comptable et de l'audit.