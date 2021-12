Le CA Brie Picardie baptise son futur siège

Le nouveau site principal de la Caisse régionale en Seine-et-Marne sera situé dans le quartier des Studios et Congrès à Chessy, sur le territoire de Val d'Europe.

Imaginé comme un lieu d'attractivité et de services pour tous ses clients, le projet déploiera 9 000 m² de bureaux et de prestations dont une agence bancaire, une boutique coopérative, un working café, une crèche privée inter-entreprises ou encore un centre de conférence de 400 places. Il proposera également 70 logements, disponibles à la location, qui partageront avec le projet un esprit vert grâce à un jardin paysager de 1 300 mètres carrés.

Conçu par le cabinet PCA-Stream pour être en harmonie avec la nature et doté de nombreux espaces extérieurs, le bâtiment principal sera notamment équipé d'une terrasse végétalisée et labellisé Haute Qualité Environnementale. Son architecture contemporaine se veut ouverte sur le monde et ses aménagements intérieurs résolument tournés vers le bien être des salariés et des clients.

Réalisé par Legendre Immobilier, le chantier s'est ouvert en mai 2018. Avec ses trois grues et sa propre centrale de production de béton, il mobilise déjà une centaine de compagnons des équipes Legendre Construction et fera intervenir plusieurs dizaines de corps de métiers différents.

L'attractivité économique du territoire, son dynamisme et la qualité de ses infrastructures de transport ont fait de Val d'Europe, et plus particulièrement de la commune de Chessy, un choix pertinent pour accueillir ce projet qui doit être livré à l'été 2020. Il se veut un nouvel atout pour la croissance et la diversification de ce secteur de Marne-la-Vallée qui continue d'accroître son tissu d'entreprises.

Cette nouvelle implantation de la banque, présente sur les territoires de la Seine-et-Marne, de l'Oise et de la Somme, fait suite à la rénovation de son site d'Amiens, à l'inauguration de son nouveau pôle beauvaisien (l'empreinte Crédit Agricole) et s'inscrit dans son projet d'entreprise lancé en 2015, qui vise la préférence de ses clients.