Le Brie fêté à Meaux et à Melun

Si vous êtes un grand amateur du fromage de Brie, vous aurez la possibilité d'assister aux deux manifestations. Meaux va ouvrir le bal les 25 et 26 septembre et Melun prendra le relais le 2 octobre.

Week-end gastronomique à Meaux. Pour célébrer le 40e anniversaire de l'Appellation d'origine protégée (AOP) de son fromage préféré, la commune meldoise sera en fête le samedi 25 et le dimanche 26 septembre. Un marché du terroir prendra place au cœur de la cité épiscopale. Animations et dégustations seront proposées par des restaurateurs, des apprentis ou encore des amateurs. Quant aux commerçants et aux restaurateurs, ils vont mettre en place différentes opérations. On peut citer un défilé des confréries, des visites guidées du “P'tit Briard“ et de la Maison du Brie de Meaux, des conférences sur le Brie et sur le métier à Clayettes, une exposition de tracteurs anciens et une vente aux enchères de Brie de Meaux. A l'issue de ces festivités, un producteur se verra décerner le titre de “meilleur Brie de Meaux 2021“.

120 producteurs et artisans à Melun. Après l'annulation de l'édition 2020 en raison de la crise sanitaire, l'incontournable manifestation “Melun fête son Brie“ sera de retour le samedi 2 octobre. Classé parmi les plus importants rendez-vous gastronomiques d'Île de France, cette fête des palais mettra à l'honneur le fromage melunais et les terroirs. 120 producteurs et artisans, venus de la France entière et d'Europe, présenteront à la dégustation et à la vente leurs spécialités locales. Cette année sera aussi l'occasion de célébrer les 25 ans de mariage entre le Brie de Melun et les vins de Gaillac. 23 vignerons issus des meilleurs crus de l'ensemble du vignoble français seront ainsi présents pour une foire aux vins exceptionnelle. Les 40 ans de l'Appellation d'origine contrôlée, dont bénéficie le Brie de Melun, seront également fêtés. Tout au long de la journée de nombreuses animations se succéderont dans une ambiance festive. De manière à répondre au mieux aux exigences sanitaires, les 110 stands seront réunis dans le parc de l'Hôtel de Ville et sur l'Île Saint-Etienne.