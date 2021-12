Le bois brûle les planches

Au regard du respect des normes – sécurité incendie, répartition de la charge, union béton-bois... – l'utilisation du bois constitue manière de gageure. Elle présente en revanche beaucoup d'avantages. L'emplacement des noyaux béton, la trame structurelle et la réalisation de gaines verticales permettent, par exemple, de transformer « à moindre coût » et sans modifications importantes des bureaux en chambres d'étudiants.

Pour Vinci Construction France, ce type de construction garantit une grande pérennité à l'ouvrage qui, aisément réversible, pourra à tout moment changer de destination et s'adapter aux usages de demain. L'immeuble Treed It, emblématique de cette technique, sera par ailleurs certifié NF HQE Bâtiments Tertiaires niveau “excellent” et affichera un niveau RT 2012 amélioré de 40 %. Les travaux seront achevés fin 2020.

Comme l'explique Hugues Fourmentraux, président de Vinci Construction France, « Treed It illustre notre capacité à conjuguer innovation, technicité et performance environnementale avec la réalisation d'une des plus hautes tours en ossature bois de France, ainsi qu'un parking silo en structure bois également. L'emploi du bois, matériau à empreinte carbone positive, confère au projet modernité et durabilité. Sa rapidité de mise en œuvre, grâce à la préfabrication, permet également d'optimiser ici la logistique d'approvisionnement, de gagner en délai tout en réduisant l'impact du chantier sur l'environnement ».

Le procédé “Arbodal”

Pour réaliser la tour Treed It, Arbonis, filiale de Vinci Construction France spécialisée dans la conception-construction bois, met en œuvre une structure et des planchers bois-béton, selon le procédé innovant “Arbodal” et des murs à ossature bois préfabriqués en atelier. Selon l'entreprise, l'optimisation de la combinaison bois-béton doit permettre d'obtenir la meilleure empreinte environnementale possible pour la durée de vie des bâtiments. « Nous sommes arrivés à décarbonner un bâtiment de plus de 7 000 m² », explique l'architecte Jean-Raoul Evrard.

Concept “écolo-bois” : Trois questions à Jean-Christophe Laurent

La deuxième tranche du “Domaine Harmony” vient d'être inaugurée à Antony, dans les Hauts-de-Seine. Composée de 376 logements et de commerces, cette opération propose une architecture responsable, dont les matériaux ont été sélectionnés pour leur impact limité sur l'environnement, ainsi que des maisons en bois. Pour Jean-Christophe Laurent, directeur général adjoint de l'immobilier résidentiel et des régions chez Vinci Immobilier, en charge du projet, il s‘agit là d'un secteur porteur.

L'immobilier écologique, avec l'utilisation du bois, représente-t-il une tendance lourde ?

Le concept “écolo-bois” est une tendance lourde. Nous savons aujourd'hui que le bois est un matériau durable. Par ailleurs, la France a des ressources importantes et une capacité de produire du bois. Cette technique constitue aujourd'hui une bonne alternative au tout béton.

Le “tout bois” est-il envisageable dans l'avenir ?

Je ne pense pas qu'on passera un jour au tout bois, ce ne serait pas satisfaisant. D'ailleurs, la filière bois, qu'elle soit française, européenne ou même mondiale, serait difficilement en capacité de répondre à tous les besoins qui seraient générés par la construction.

Cette technique “bois” est-elle applicable en immobilier d'entreprise ?

Ce concept fonctionne pour tout type d'immobilier. Aujourd'hui il y a un certain nombre d'opérations sur lesquelles Vinci s'est positionné sur cette technique bois, y compris sur de l'immobilier d'entreprise.