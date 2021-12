Le BNI de Bailly-Romainvilliers est lancé

Le club d'entrepreneurs se réunit tous les vendredis matins de 7h15 à 9h, à l'hôtel Staycity de Marne-la-Vallée. Ces rendez-vous hebdomadaires sont organisés par sphères de compétences, après un petit déjeuner d'affaires (Immobilier/BTP ; BtoB ; BtoC ; Droit/Finance ; Communication ; Santé/Bien Être; Informatique/Télécommunication).

Pour les membres du BNI de Bailly-Romainvilliers, « devenir membre, c'est se donner un moyen concret de développer son business en s'investissant personnellement, en créant de la confiance et en faisant connaître les diverses facettes de son métier à d'autres professionnels qui seront, de ce fait, plus enclins à vous recommander à leur propres réseaux ». En effet, chacun des membres du BNI de Bailly-Romainvilliers doit adhérer à la méthodologie d'excellence du groupe, basée sur la solidarité, la confiance et l'entraide.

Pour participer ou s'informer, rendez-vous sur https://bnifrance.fr.