Le Bleuet de France lance sa campagne nationale d'appel aux dons

Des milliers de collecteurs bénévoles (particuliers, membres d'associations des anciens combattants, membres d'associations agréées jeunesse et sport, militaires) font appel à la générosité des passants et participeront dès lors au financement d'actions sociales et d'opérations de mémoires de leur service départemental.

Créé à la fin de la Première Guerre mondiale, le Bleuet de France est dès 1934 autorisé à collecter des fonds sur la voie publique chaque 11 novembre et, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, chaque 8 mai.

Le Bleuet de France, ce sont deux missions essentielles qui se sont créées autour de la solidarité et de la transmission de la mémoire ; c'est une chaîne de solidarité qui, grâce aux donateurs, aide au quotidien plusieurs milliers de ressortissants de l'ONACVG.

Cent ans plus tard, cet engagement perdure et le Bleuet poursuit sa mission de soutien moral et financier envers les anciens combattants et les victimes de guerres d'hier et d'aujourd'hui ; Il apporte également son aide aux veuves de guerre, aux pupilles de la Nation et aux victimes d'actes de terrorisme.

Avec près d'1,3 million d'euros récoltés en 2017, 58% des dons ont été dédiés à de l'action sociale.

Du 5 au 13 mai. Possibilité de commander son bleuet en ligne ou d'effectuer un don sur www.bleuetdefrance.fr.