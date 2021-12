Le Bistro Français inauguré à Melun

C'est la recette sans aucun doute gagnante du Bistro Français, qui vient d'être inauguré au 21 rue Paul Doumer, à Melun.

« Le Bistro, c'est avant tout un lieu ouvert du matin au soir, où l'on vient retrouver les habitués, boire un café au comptoir, partager une pression entre amis ou combler un petit creux sur le pouce », se plait à décrire Benoit Moullé. Le sommelier Clément Ripoll a aussi sélectionné une série de vins de pays, après être « parti à l'aventure dans les vignes aux quatre coins de la France ».

Deux formules Bistro sont proposées (entrée-plat/plat-dessert ou entrée, plat et dessert) à 19 et 24 euros. A découvrir, notamment : camembert rôti au miel ; assiette de saumon fumé et sa crème à l'aneth ; onglet de bœuf à l'échalotte et son gratin de pomme de terre, assiette végétarienne ; glaces artisanales de Moret-sur-Loing …

Ouvert de 7h30 à 20h.

Tél : 01 60 68 69 ou 06 21 27 44 63

Email : reservation@lebistrofrancais.fr

La carte est consultable en ligne sur

le site du Bistro Français :

www.lebistrofrancais.fr