Le Bistro de la grande Maison : une cuisine de qualité accessible

Installé depuis cinq mois sur la montagne du Mée au sein d'une magnifique bâtisse qui abritait une ancienne métairie de chasse, cet héritier de quatre générations de restaurateurs propriétaires de Chez Mariette à Melun, vient de rendre son étoile du Guide Michelin pour se lancer dans une nouvelle aventure culinaire :

« Après douze ans au sein de mon précédent établissement, je pensais ouvrir une nouvelle affaire lorsqu'on m'a fait visiter ce lieu devant lequel je passais depuis mon enfance, et pour lequel j'ai eu un coup de cœur » nous confie le chef au parcours prestigieux. Le projet 3D de son architecte suffit à le convaincre, et après des travaux ambitieux qui donnent naissance à ce lieu décoré à souhait, Eddy et Nathalie Creuzé ouvrent l'établissement autour d'une équipe de dix personnes. Si la renommée et le réseau du restaurateur assurent un succès immédiat, la démarche s'avère différente de la précédente aventure :

« Nous faisons à présent la « bistronomie ». De par mon parcours et mon hérédité, j'ai la passion des bons produits. Le challenge actuel, c'est d'apporter à des clients qui ne fréquentent pas les restaurants gastronomiques une cuisine de qualité, des produits d'exception pour un tarif raisonnable ». En effet, avec une entrée d'un prix moyen de 14 euros, des plats autour de 25 euros et des desserts à 9 euros, l'expérience culinaire est rendue possible. « Nous travaillons tous nos produits sur place, y compris notre pain réalisé avec de la farine bio et notre propre levain. La majorité des produits sont français, et voire locaux », précise le restaurateur qui, en marge de son activité principale, occupe des fonctions de représentant local du collège culinaire de France. Ce label qui compte 1500 membres a été fondé par Paul Bocuse, Alain Ducasse et Joël Robuchon en 2013 afin de signaler les établissements qui travaillent dans la transparence avec a minima 80% de produits locaux ou français cuisinés sur place. « Mon plaisir, c'est de faire découvrir au client des choses rares comme le boudin noir Basque de Philippe Caset, ou les truffes de Jérôme Galice que j'adore cuisiner, c'est même ma spécialité » confie Eddy dont la passion transparaît. Ouvert le midi et le soir du lundi au vendredi, ainsi que le samedi soir, le Bistro de la Maison compte également une prestigieuse cave de 450 références pour parachever l'expérience gustative. Un lieu qui promet de compter parmi les adresse incontournables de la région.



228 Route de Boissise, Le Mée sur Seine