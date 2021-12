Le Bâtiment en berne

Si d'autres secteurs comme la restauration se sont vus dans l'obligation de fermer, les chantiers n'ont pas affronté officiellement ces mesures. Pourtant, dans les faits, les chantiers ont été perturbés, au moins le temps de la mise en place les mesures sanitaires, parfois coûteuses. « Elles sont aujourd'hui (...) très largement supportées par les entreprises" plutôt que leurs clients privés ou publics, souligne olivier Salleron.

Pour aider les petites entreprises, le Gouvernement a mis en place des mesures permettant d'annuler plusieurs mois de charges pour ceux ayant enregistré une chute de leurs revenus. Le secteur les juge insuffisantes et demande une suppression pure et simple sur l'année.

L'Exécutif prévoit, de son côté, un plan de relance à l'automne prochain. La Fédération a d'ailleurs présenté son propre plan qui prévoit un élargissement des aides destinés aux particuliers en matière de rénovation et de construction. Évalué à cinq milliards d'euros, ce plan permettrait notamment d'étendre MaPrimeRénov' – qui concerne les travaux d'isolation – aux ménages plus aisés, actuellement exclus, et de l'élargir aux résidences secondaires. La fédération souhaiterait également voir relever les montants du prêt à taux zéro (PTZ).