Le barreau nord de Melun bientôt ouvert

Plus que quelques jours de patience et le ruban de bitume, long de près de deux kilomètres et bordant le nouvel écoquartier Woodi, sera accessible. Ce futur boulevard urbain va permettre de relier le rond-point de Rubelles à l'entrée de l'autoroute A5.

Ce chantier, qui a débuté il y a trois ans maintenant, se chiffre à 16 millions d'euros environ financés en grande partie par le Département. Le but de cette infrastructure est de diviser par deux le trafic (43 000 véhicules empruntent quotidiennement la route départementale 605), qui sature régulièrement cet axe dans les deux sens de circulation, à l'entrée et à la sortie nord de la ville. Le second objectif est de faire baisser le nombre d'accidents déplorés régulièrement sur cette portion de route, des collisions frontales le plus souvent en raison de l'absence d'un séparateur.

Ce barreau sera constitué d'un « deux fois deux voies » séparé par un terre-plein central et limité à 70 km/h sur la totalité de son parcours. Pour les habitants des quartiers woodi et Montaigu, cette ouverture représente également une bonne nouvelle. Les piétons se sentiront, en effet, davantage en sécurité. Même chose pour les cyclistes, même si des améliorations sont à attendre, afin de sécuriser totalement le parcours des deux roues.