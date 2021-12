Le Baromètre 2021 des villes cyclables est disponible

Cette année encore, vous avez la possibilité de remplir le questionnaire et de compléter la carte numérique pour évaluer si vous vous sentez en sécurité lorsque vous faites du vélo et si des mesures suffisantes sont prises pour améliorer vos conditions de déplacement.

Cette enquête est réalisée par la Fédération des usagers de la bicyclette (FUB) qui regroupe les associations pro vélo en France. La dernière édition, publiée en 2019, avait permis de récolter plus de 185 000 réponses dans plus de 5 400 communes, partout dans le pays. Des chiffres qui en font l’une des plus grandes enquêtes vélo dans le monde.

Les résultats du Baromètre des villes cyclables fournissent aux services techniques des collectivités et aux responsables politiques un retour d’information concret sur l’accueil de leur politique vélo par les usagers et des indications utiles pour les accompagner dans la prise de décision.

Sur une échelle de six points, les usagers expriment leur avis sur le sentiment de sécurité, le confort de déplacement, l’infrastructure cyclable, les facilités de stationnement, l’utilisation du vélo dans les transports publics et les politiques publiques de promotion du vélo.

Grâce à une évaluation globale et par thématique du système vélo, les collectivités de toutes tailles peuvent ainsi s’emparer de ce baromètre pour savoir si leur territoire favorise la pratique du vélo ou non et mettre en place des plans vélo adaptés. Bref, c’est un outil précieux d’aide à la décision et à l’action.

La Fédération française des usagers de la bicyclette est un réseau associatif dynamique présent sur tout le territoire français au travers de ses 468 associations membres. La FUB agit pour apporter des réponses concrètes aux préoccupations quotidiennes des cyclistes et promouvoir l’usage du vélo comme mode de déplacement quotidien. Ses actions passent par la mise en réseau des associations locales, la concertation avec les pouvoirs publics et l’organisation de campagnes de communication grand public.