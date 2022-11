“Le Barbier de Séville” à Montereau

Permettre la rencontre des métiers du spectacle et des lycéens est l'objectif de l’association Labopéra Seine-et-Marne, qui organise, le samedi 3 décembre (20 h 30) à la salle Le Majestic de Montereau, une représentation du célèbre opéra de Gioachino Rossini.

Sept classes sont impliquées dans ce projet. Le lycée Flora Tristan de Montereau réalise les costumes et la classe des métiers de la mode la promotion de l'évènement sur la zone de Montereau et Fontainebleau.

Découvrir les métiers des arts visuels

Le lycée Saint-Aspais réalise la promotion et la vente avec sa classe de métiers de la vente sur la zone de Melun et la classe d'esthétique le maquillage des acteurs. Le lycée des Pannevelles, à Provins, réalise les décors. Le lycée Joliot-Curie de Dammarie-les-Lys gère l'accueil et la sécurité des spectateurs le jour de la représentation avec ses élèves des métiers de la sécurité.

Enfin, l'Institut des métiers de l’artisanat (IMA) de Saint-Germain-Laval réalise la coiffure des acteurs. Tous ces élèves sont mobilisés avec leurs professeurs pour découvrir les métiers des arts visuels.

“Le Barbier de Séville”, samedi 3 décembre (20 h 30), salle Le Majestic, à Montereau. Tarif : 8 euros.