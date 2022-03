Le Barbier de Séville à Dammarie-les-Lys

Organisé par l’association Le Labopéra Seine-et-Marne, cet opéra coopératif favorise l’implication d’élèves issus de quatre lycées techniques et professionnels (Saint-Aspais de Melun, IMA Montereau, Joliot-Curie de Dammarie et Les Pannevelles de Provins). Ces lycéens ont, en effet, participé à la conception et la réalisation de cet événement (costumes, décors, coiffure, maquillage, communication et sécurité). Original, ce projet se trouve au croisement de la culture et de l’éducation. Le Labopéra Seine-et-Marne fait partie du réseau national de la Fabrique Opéra, à Grenoble, qui, depuis 15 ans, accompagne de nouveaux projets d’opéras dans toute la France.

Les deux représentations du Barbier de Séville se dérouleront le samedi 9 avril (20 heures) et le dimanche 10 avril (16 heures) à l’Espace Pierre Bachelet (La Cartonnerie) de Dammarie-les Lys. Six solistes, 17 musiciens et 20 choristes, dirigés par Camilla Rossetti et Pascal Neyron, feront découvrir aux spectateurs l’univers ludique et joyeux de Rossini. A noter que 1 000 élèves d’établissements scolaires du sud de la Seine-et-Marne assisteront à la répétition générale prévue le 8 Avril.

Renseignements : labopera-seineetmarne.com. Tél. : 09 72 31 82 00.